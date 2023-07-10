На востоке Москвы сдали в эксплуатацию снегосплавный пункт с экопроцессом переработки

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, станция сможет перерабатывать до 7 тыс. куб. м снега в сутки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию снегосплавного пункта в столичном районе Перово, сооружение расположено по адресу: 2-я улица Энтузиастов, владение 5а. Об этом сообщил в понедельник председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"Новое инженерное сооружение построено в полном соответствии с существующими экологическими нормами, поэтому процесс переработки снега не окажет вредного влияния на окружающую среду. Помимо снегоплавильной камеры на участке возвели двухэтажное инвентарно-бытовое здание и трансформаторную подстанцию. На данный момент выдана вся разрешительная документация, необходимая для начала эксплуатации объекта", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в ведомстве, станция сможет перерабатывать до 7 тыс. куб. м снега в сутки. Для плавления снега, убранного с улиц, будут использоваться бытовые сточные воды, которые по трубопроводу подаются в камеру. При этом песок и мусор отделяется и попадает в специальные решетки и корзины. Растопленная и очищенная снежная масса сливается в городскую систему канализации.

"В двухэтажном бытовом павильоне снегосплавного пункта находятся операторская, водомерный узел, комната приема пищи для сотрудников и кладовые. Также на территории площадью 0,83 га строители проложили новые инженерные коммуникации. Около зданий выполнено благоустройство, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны, установлено наружное освещение", - добавили в пресс-службе.

Войстратено подчеркнул, что новый комплекс существенным образом увеличит мощности существующей системы городских снегосплавных пунктов.