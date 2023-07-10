Завод из ЛНР представил на выставке "Иннопром" стройматериалы для быстровозводимых зданий

По словам заместителя генерального директора по развитию лутугинского предприятия Сархата Юсубова, продукция завода специально разработана для "большого рынка", куда входят страны Евразийского экономического союза

ЛУГАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Лутугинский завод строительных материалов из Луганской Народной Республики (ЛНР) представил на выставке "Иннопром" инновационные строительные материалы для быстрого возведения стен и ограждений. Об этом сообщила газета "Республика" в Telegram-канале.

"Мы планируем ознакомить наших гостей со всем нашим ассортиментом, в том числе и новыми продуктами: квадроблками и тетрис-блоками, используемыми для быстрого возведения стен и ограждений. <…> Таких предложений очень мало на российском рынке. Наша продукция может быть интересна регионам с коротким сроком строительства, так как мы предлагаем инновационные технологии, позволяющие упростить и ускорить процесс возведения сооружений", - цитирует газета заместителя генерального директора по развитию лутугинского предприятия Сархата Юсубова.

По словам Юсубова, продукция лутугинского завода специально разработана для "большого рынка", куда входят страны Евразийского экономического союза. Сейчас предприятие реализует свою продукцию в Белоруссию и планирует выйти на новые рынки. "Надеемся на сотрудничество с партнерами из Казахстана и других республик. Поступают запросы и из Турции, но пока мы не можем решить вопрос логистики", - рассказал он.

Юсубов отметил, что после вхождения ЛНР в состав России предприятие на 50% увеличило свое производство в сравнении с июнем 2022 года, выросло число покупателей.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.

Луганскую Народную Республику на "Иннопроме" представляют три предприятия: Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал", Луганский литейно-механический завод и Лутугинский завод строительных материалов. Возглавляет делегацию заместитель министра промышленности и торговли республики Дмитрий Частников.