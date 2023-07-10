Производитель комплектующих для протезов стал победителем промышленной премии "Индустрия"

Компания Metiz занимается разработкой, производством и реализацией собственных комплектующих и материалов для изготовления протезов, дистрибьюцией комплектующих и материалов зарубежных производителей для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви и другим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Подмосковная компания-производитель материалов для изготовления протезов "Метиз Производство" стала победителем ежегодной национальной промышленной премии "Индустрия", результаты премии традиционно объявили на главной стратегической сессии международной промышленной выставки "Иннопром".

"Премию "Индустрия-2023" получает <…> "Метиз Производство", - сказал директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин во время сессии.

Компания Metiz (юридическое лицо - ООО "Метиз Производство") занимается разработкой, производством и реализацией собственных комплектующих и материалов для изготовления протезов, дистрибьюцией комплектующих и материалов зарубежных производителей для изготовления протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви и другим. Зарегистрирована в Щелково Московской области.

Помимо ООО "Метиз Производство", на премию были номинированы еще четыре компании: разработчик программного обеспечения Axalit и систем для анализа микро- и макроструктуры объектов ООО "Аксалит Софт", производитель химической продукции, реализующейся под торговым знаком "Крата", АО "Пигмент", специализирующаяся на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники группа компаний "Р-Фарм", а также разработчик геометрического ядра для инженерного программного обеспечения C3D Labs.

В 2023 году на участие в премии было получено 155 заявок от компаний, чьи проекты реализованы в гражданских отраслях. Главная цель премии - содействие в продвижении ключевых стратегических приоритетов государственной промышленной политики России как на ее территории, так и в международном сообществе. Ее партнером выступает компания METEOR Lift. Подать заявку на участие в конкурсе могут российские предприятия, проект которых прошел промышленную реализацию в гражданских отраслях.

Победителей премии объявили на международной промышленной выставке "Иннопром" - площадке для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.