Торгпред РФ сообщил о налаживающихся контактах с Сингапуром по поставкам сельхозпродукции

Михаил Бондаренко отметил, что все больше компаний республики заинтересованы в закупке российской рыбы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Контакты между Россией и Сингапуром насчет поставок сельскохозяйственной продукции налаживаются, все больше компаний республики заинтересованы в закупке российской рыбы. Об этом заявил торговый представитель России в Сингапуре Михаил Бондаренко в интервью RTVI.

Он отметил, что Россия сейчас продает Сингапуру в основном конечную продукцию. Как подчеркнул Бондаренко, возникают ограничения по логистике, но по самим закупкам их нет.

"Мы сейчас подписали несколько контрактов по мороженой курице. Сейчас торгпредство, Россельхознадзор и их коллеги в Сингапуре прорабатывают лицензию на импорт в Сингапур свинины и говядины - это хороший прорыв. Мы потихоньку заходим [на сингапурский рынок], мы конкурируем, - указал торгпред. - Сингапур интересуется морепродуктами, рыбой, определенными сортами рыбы - это треска, минтай. Мы ее делаем замороженной и отправляем сюда. Сейчас у нас налаживаются такие контакты, и все больше компаний, которые в этом заинтересованы".

Бондаренко также прокомментировал работу российского бизнеса в Сингапуре. По его словам, сейчас в государстве находится примерно 15-20 крупных отечественных компаний, они испытывают большие сложности по финансовым потокам. При этом в настоящий момент на территории Сингапура нет ни одного российского банка, обратил внимание он.

"Сингапур однозначно не работает с банками, которые находятся под американскими санкциями, но с другими банками, которые не находятся под санкциями, тоже странная история. Месяца три назад Центральный банк Сингапура выписал бумагу для своих региональных банков о том, что им нужно быть осторожными. То есть нет никакого запрета, но не было и разрешения. Все перестраховались. <...> То есть они говорят, что да, запрета нет, но ни один банк не работает. Мы работаем через третьи страны, через дружественные нам страны достаточно успешно. <...> Я не столкнулся пока еще ни с одним таким противодействием среднего бизнеса, который узнал, что я представляю Российскую Федерацию", - отметил Бондаренко.