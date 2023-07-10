"Газпром нефть" поддержит социальные проекты в Оренбургской области

В частности, в 2023 году компания продолжит поддерживать талантливую молодежь области и инициативы оренбуржцев по повышению качества жизни в регионе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и правительство Оренбургской области заключили трехлетнее соглашение о социально-экономическом партнерстве, говорится в сообщении компании.

"Документ определяет основные принципы и направления сотрудничества в интересах развития области. Соглашение фиксирует социально значимые проекты, которые будут реализованы при участии компании", - отмечается в сообщении.

В частности, в 2023 году компания продолжит поддерживать талантливую молодежь области и инициативы оренбуржцев по повышению качества жизни в регионе, а также выделит средства на модернизацию систем противопожарной защиты и водоснабжения в Новосергиевском районе, на обновление домов и центров культуры и творчества в Переволоцком и Оренбургском районах области. Кроме того, компания продолжит развитие музейного пространства Губернаторского историко-краеведческого музея в Оренбурге и благоустроит ряд парков.

За годы сотрудничества с регионом в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефть" реализовала около 500 социально значимых проектов, в том числе по инициативе местных жителей. Задачей программы "Родные города" является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.