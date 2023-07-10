Лавров назвал здоровым процессом выдвижение инициатив по выработке расчетных хабов

С предложением создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива, ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выдвижение инициатив по выработке независимых платежных механизмов и расчетных хабов представляет собой здоровый процесс. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Комментируя по просьбе ТАСС предложение главы ВТБ Андрея Костина создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива, Лавров указал на позитивное значение выдвижения подобных инициатив.

"Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты, возможности создания расчетных хабов, но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от произвола любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", - указал глава российского дипведомства.

Министр также отметил, что сейчас очень много инициатив, которые идут в похожем направлении и которые объясняются тем, что доллар "себя очень серьезно дискредитировал в качестве главной резервной валюты", доказал свою ненадежность. "Доказал, что страна-эмитент, если у нее вдруг возникнет желание кого-то наказать, без раздумий будет злоупотреблять своим положением, поэтому, конечно же, многие страны задумываются над тем, как избежать подобного влияния, как снизить зависимость от тех, кто доказывает свою такую предвзятую эгоистичную геополитическую позицию", - продолжил Лавров.

Он отметил, что предложение Костина не единственное. "Были предложения президента Бразилии [Луиса Инасиу Лулы да Силвы], который предлагал рассмотреть возможность единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в целом в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством Южно-Африканской Республики. Есть и другие идеи, которые вот идут в этом направлении", - напомнил глава российского МИД.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива с учетом концентрации большого капитала в этом регионе. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала предложение продуктивным и призвала обсуждать конкретные аспекты с рынком и международными партнерами.