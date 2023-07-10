Минсельхоз ожидает снижения цен на лук в ближайшее время

В ведомстве уточнили, что это станет возможным с началом массовой уборки урожая

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Снижение цен на лук в России можно ожидать в ближайшее время, с началом массовой уборки урожая. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук", - говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе сообщил, что средняя цена репчатого лука в российских магазинах в мае 2023 года достигла 73,3 рублей за один кг. Издание отмечало, что по сравнению с апрелем лук подорожал на 9% (в апреле он стоил 67 рублей за кг).

Как пояснили в министерстве, основным фактором роста цен на лук являются аномальные заморозки, произошедшие в странах Центральной Азии, которые являются ключевыми поставщиками этой продукции в Россию. При этом доля импорта на отечественном рынке составляет порядка 10%, или 160 тыс. тонн в год (в среднем за 2021-2022 годы).

"Минсельхоз ведет работу, направленную на компенсацию выпадающих объемов за счет переориентации на импорт из других стран. В частности, увеличены поставки из Китая, Узбекистана и Азербайджана", - добавили в Минсельхозе.

Кроме того, по итогам 2022 года в России, без учета хозяйств населения, собрано 1,1 млн тонн лука, что на 4,3% больше, чем в 2021 году, и на 2% больше среднего показателя за последние пять лет. При этом, по прогнозу, объем производства в текущем году также превысит 1,1 млн тонн.