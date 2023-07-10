Лавров заявил о невозможности улучшить условия зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ также отметил невыполнение российской части этого пакета

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о возможности улучшения условий зерновой сделки, заявил, что невозможно улучшать то, чего не существует.

"Что касается российской части этого пакета, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов. Мы уже много, много месяцев слышим от представителей Секретариата ООН, генерального секретаря [организации Антониу Гутерриша], от его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия и стараются. <...> Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще. Поэтому как можно что-то несуществующее улучшать, я не знаю", - отметил министр на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

При этом Лавров подчеркнул, что украинская часть сделки превратилась в коммерческий проект. "Был пакет, который был предложен генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Все условия обеих частей этого пакета хорошо известны. Украинская часть этого пакета реализовывалась, и сейчас уже всем давно понятно, что украинская часть этого пакета превратилась в коммерческий проект", - указал он.

"Меньше 3%, об этом не раз говорили, из общих объемов зерна, которое вывозят из украинских портов, идет в страны, которые находятся в списке Всемирной продовольственной организации, беднейшие, нуждающиеся страны. Собственно, те страны, ради которых Антониу Гутерриш и продвигал год назад свою инициативу, которая в итоге была одобрена", - резюмировал глава МИД РФ.