ФРГ и Нидерланды закупят у Rheinmetall 3 тыс. военных внедорожников

Стоимость контрактов составит €1,9 млрд

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт с правительствами Нидерландов и ФРГ на поставку военных внедорожников Caracal. Как говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе, стоимость обоих контрактов в сумме составляет €1,9 млрд.

ФРГ получит 2 054 внедорожников, Нидерланды - 1 004. Первые транспортные средства будут поставлены в начале 2024 года.

Caracal разработаны совместно с автопроизводителем Mercedes Benz. Внедорожники предназначены для перевозки воздушно-десантных подразделений и подразделений специального назначения.

Как ранее сообщала Die Welt, Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает на этом фоне в ближайшие годы заметного роста заказов. По данным издания, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В настоящее время концерн значительно наращивает производство. Как отмечает газета, на заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". Речь идет о ремонте и подготовке к эксплуатации боевых машин пехоты Marder, танков Leopard 2, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и производстве боеприпасов.

На предприятии в скором времени будет запущена совершенно новая производственная линия, отмечает Die Welt. По ее данным, Rheinmetall планирует нарастить мощности до уровня 1980-х годов и в будущем добиться изготовления в год до 600 тыс. боеприпасов. Предполагается взять на работу дополнительно сотни новых сотрудников. Концерн рассчитывает, что Германии до 2031 года придется закупить боеприпасы на сумму €40 млрд.