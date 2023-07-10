Эксперт заявил, что зерновой экспорт с Украины способствует стабильности мировых рынков

Экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моника Тотова отметила, что цены на зерновые пока продолжают снижаться

РИМ, 10 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Вера Щербакова/. Украинский зерновой экспорт, который обеспечивается в рамках черноморской зерновой инициативы, способствует стабильности мировых рынков, поэтому продление этой сделки крайне желательно. Как пояснила ТАСС в понедельник экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Моника Тотова, волатильность цен, связанная с реакцией рынков на политические события и заявления, негативно сказывается на фермерских хозяйствах и странах-импортерах.

Она отметила, что, согласно последнему Индексу продовольственных цен, который ежемесячно публикуется ФАО, цены на зерновые пока продолжают снижаться. Тотова также пояснила, что они достигли своего пикового значения в феврале 2022 года, когда экспорт из украинских портов Черного моря внезапно остановился, а другие экспортные каналы еще не были налажены. "И одновременно возникло опасение, что экспорт из Российской Федерации тоже может быть затронут", - напомнила собеседница агентства.

Однако сейчас условия несколько другие. "Хотя спотовые и фьючерсные цены (например, на пшеницу и кукурузу) в том числе на фоне благоприятных производственных условий в разных регионах в целом снижаются, они корректируются в соответствии с новостным фоном. И заявления представителей РФ в конце июня 2023 года о том, что они "не видят причин для продления зерновой сделки", имеют эффект. Рынки реагируют на подобные заявления, подталкивая рост цен, которые после повышения имеют тенденцию к снижению из-за динамики рынка, обусловленной общими комфортными условиями, однако такая волатильность цен не идет на пользу", - сказала эксперт. "В частности, это наносит ущерб фермерам, сомнения которых о перспективах сбыта своей продукции влияют на решения о меньших посевах, а также вредит странам-импортерам", - добавила Тотова.

"Если соглашение о сохранении инициативы не будет достигнуто и ее действие будет прекращено, международные цены, вероятно, возрастут. Фактическое увеличение будет зависеть от общих глобальных поставок, объемы которых на данный момент вполне удовлетворительные, и общей торговой политики", - отметила она.

Эксперт также указала, что темпы отгрузок в рамках черноморской зерновой инициативы в последнее время снизились из-за сокращения числа инспекционных бригад. "Тем не менее черноморский экспорт из украинских портов по-прежнему способствует стабильности мировых рынков, а также приносит доход украинским аграриям, позволяя им продолжать производство. Экспорт из украинских черноморских портов улучшает поставки на мировые рынки и снижает цены для всех", - резюмировала эксперт ФАО.

О зерновой сделке

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он связан с гарантиями выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.