Минпромторг сообщил о выведении отечественного препарата этосуксимида на рынок РФ

По информации министерства, это произойдет до конца сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Партия произведенного в России противоэпилептического препарата с международным непатентованным наименованием (МНН) этосуксимид в форме сиропа и капсул будет выведена на российский рынок до конца сентября 2023 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В России производится две лекарственные формы препарата, соответствующего МНН этосуксимид, - сироп и капсулы. По оперативной информации ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика" и ООО "ПИК-фарма", выпуск в гражданский оборот партии лекарственных препаратов в соответствующих лекарственных формах запланирован в третьем квартале 2023 года, до конца сентября. Кроме того, Московская фармацевтическая фабрика осуществляет мероприятия по углублению стадий производства лекарственного препарата, соответствующего МНН этосуксимид", - говорится в сообщении.

По данным системы маркировки, в рознице и на складах оптовиков находится треть годового запаса этого препарата. Кроме того, ввоз незарегистрированного лекарственного препарата, соответствующего МНН этосуксимид, был одобрен еще весной этого года для предотвращения рисков дефектуры, отметили в министерстве.

"Таким образом, ситуация с этосуксимидом находится под контролем: запасы есть, ввоз незарегистрированного препарата одобрен, на очереди выпуск партии препарата российского производства", - резюмировали в Минпромторге.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что родители детей с эпилепсией создали петицию, в которой просят государство обеспечить страну достаточным количеством российских препаратов с действующим веществом этосуксимид.