В Свердловской области на ремонт и оснащение 23 школ выделили около 1,5 млрд рублей

Работы выполнят в 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ремонт и оснащение 23 школ Свердловской области пройдут в 2023 году, на это выделено около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В начале беседы глава российского кабмина обратил внимание, что власти страны уделяют большое внимание развитию социальной сферы, в том числе строительству и ремонту школ. Он попросил губернатора доложить, как идет эта работа в регионе.

"В этом году мы отремонтируем и оснастим 23 школы, на эти цели предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. И, конечно же, в этом году мы продолжаем строить школы, в прошлом году сдали семь школ, в этом году идем такими же темпами, в том числе используя инструменты государственно-частного партнерства", - доложил Куйвашев.

Встреча прошла на полях международной выставки "Иннопром-2023", которая является площадкой для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в этом году выступила Белоруссия.