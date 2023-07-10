Секретариат ССАГПЗ не получал предложений по депозитарному расчетному хабу

С предложением создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива, ранее выступил глава ВТБ Андрей Костин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Секретариат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) не получал предложений по созданию в одной из стран региона альтернативного международного депозитарного расчетного хаба. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь организации Джассим Мухаммед аль-Будайви на совместной с главами МИД РФ и Омана Сергеем Лавровым и Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди пресс-конференции в Москве по итогам шестой министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ.

6 июля глава ВТБ Андрей Костин предложил создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб, который будет базироваться в одной из стран Персидского залива. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала эту идею. Кроме того, Костин также предложил создать альтернативу международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT и задуматься над новыми инструментами привлечения капитала.

"Секретариат ССАГПЗ не получал таких предложений от ВТБ, не проводил консультаций или обсуждений в рамках организации или рабочих групп", - заявил генсек ССАГПЗ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о соответствующем предложении главы ВТБ Андрея Костина. "Честно говоря, я впервые об этом слышу и не могу комментировать это", - добавил он.