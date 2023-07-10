"ПК Транспортные системы" представила первый российский трамвай с системой автопилота

Речь идет о трамвае "Невский"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "ПК Транспортные системы" представила первый российский серийный трехсекционный трамвай "Невский" двустороннего движения с элементами автопилота на международной выставке "Иннопром-2023", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В трамвае установлены две кабины водителя и двери по обе стороны бортов, таким образом, транспортное средство может курсировать "в режиме челнока" без разворотов колец.

"На текущий момент российское машиностроение находится в уникальной ситуации, когда, с одной стороны, нужно создавать и внедрять инновации, а с другой - добиться максимально высокого уровня локализации производства. И при этом, несмотря на возникающие сложности, нам все равно удается достигать потрясающих результатов. Например, трамвай "Невский" сегодня является флагманом российского трамваестроения. Комфорт, надежность и безопасность в совокупности с ультрасовременным дизайном, техническими инновационными решениями делают этот трамвай лучшим образцом городского электрического транспорта. И я уверен, что "Невский" будет востребован не только в российских городах, но и в дружественных странах", - подчеркнул генеральный директор "ПК Транспортные системы" Александр Дубровкин.

Элементы автопилота применяются на трамваях такого типа впервые. Таким образом, в нештатных ситуациях система оповещает водителя сигналами, например, если на путях человек. В кабине водителя есть датчики, контролирующие вождение. Так, в случае, если человек курит, разговаривает по телефону или засыпает, система реагирует сигналами или оповещением, чтобы водитель, например, убрал телефон, в этом убедился корреспондент ТАСС.

У входных дверей трамвая установлены подогреваемые зоны, чтобы в холодное время года не было наледи при входе в салон. На дверях предусмотрены светодиодные сигнальные линии, горящие зеленым и красным цветом при, соответственно, открытии и закрытии дверей и срабатывающие одновременно со звуковым сигналом. Длина трамвая - 27 м. Общая пассажировместимость "Невского" - 205 человек. Количество сидячих мест составляет 52.

Трамвай адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Есть кнопка вызова водителя, аппарель для доступа в салон, также работает система "Говорящий город".

С 2023 года трамваи модели 71-932 "Невский" уже начали эксплуатироваться на маршрутах Санкт-Петербурга.

Сборка трамваев проходит на двух производственных площадках "ПК Транспортные системы" - Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого. Локализация производства трамвая составляет 95%. Из иностранного производства на сегодня остались резинотехнические элементы для тележки и вагона, а также некоторые проводники в блоках электрооборудования. Их поставляют дружественные страны - Китай и Индия.

О компании

"ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. "ПК ТС" выпускает более 10 моделей трамваев длиной от 17 до 35 м и 4 модели колесного транспорта на электрической тяге (две модели троллейбуса и две модели электробуса).