Строители из Адыгеи приступили к возведению двух ФОКов в Геническе

Площадь объектов составит 540 кв. м

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Строители из Адыгеи приступили к строительству в Геническе Херсонской области двух физкультурно-оздоровительных комплексов площадью 540 кв. м каждый. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.

"Строители Адыгеи также приступили к возведению двух ФОКов площадью по 540 кв. м, после сдачи объектов в эксплуатацию еще больше жителей Геническа смогут заниматься спортом", - сказали в пресс-службе, отметив, что особенно удобно будет учащимся школ, рядом с которыми возводятся спорткомплексы. "Практически готовы спортивные площадки возле этих школ, там строители произвели все необходимые работы для установки спортивного оборудования", - заметили в пресс-службе.

Регион продолжает сотрудничать с подшефным Геническим районом, и в текущем году из республиканского бюджета на помощь выделено 225 млн рублей. В частности, при поддержке органов власти Адыгеи в Геническе запланировано построить МФЦ, два ФОКа и две спортивные площадки для школ № 1 и № 2. Кроме того, к началу нового учебного года во второй школе произведут капремонт. В настоящее время, подчеркнули в пресс-службе, МФЦ готов на 50%, строители также приступили к возведению двух ФОКов, практически готовы спортивные площадки возле этих школ. "На 42% завершен ремонт краеведческого музея в Геническе. Строители закончили очистку фасада здания, набивку металлической сетки, производится кладка нового кирпича, фундаментные работы, обустройство цоколя, демонтаж тротуарной плитки", - пояснили в пресс-службе.

В дальнейшем Адыгея поможет подшефной территории с ремонтом детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, других соцобъектов. "Еще предстоит много работы на территории подшефного Генического района: это поддержка школ, детских садов, восстановление инфраструктуры, строительство детских площадок и наведение санитарного порядка, продолжим оказывать гуманитарную помощь, будем выполнять все задачи, которые перед нами ставит президент РФ", - подчеркнул глава республики, слова которого приводит пресс-служба.