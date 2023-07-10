"Селигдар" выплатил квартальный купонный доход по облигациям, номинированным в золоте

Холдинг выплатил 167,6 млн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Селигдар", входящий в число крупнейших российских золотодобывающих предприятий, выплатил квартальный купонный доход по дебютному выпуску облигаций, номинированных в золоте на общую сумму 167,6 млн рублей, говорится в сообщении компании.

"Полиметаллический холдинг "Селигдар" выплатил квартальный купонный доход по дебютному выпуску "золотых" облигаций GOLD01 на общую сумму 167,6 млн руб.", - сообщила компания.

В "Селигдаре" отметили, что за первый купонный период с 7 апреля по 7 июля инвесторы получили совокупную доходность в размере 11,5% в рублях, что в годовом исчислении составляет 46% годовых.

"Как и планировалось, средства от выпуска облигаций идут на замещение части займа в золоте, который холдинг согласно графику выплачивает в течение текущего года. "Селигдар" с 2015 года кредитуется в золоте, хеджируя валютные и ценовые риски. В прошлом году банки временно приостановили выдачу золотых займов, в связи с чем мы выбрали альтернативный инструмент кредитования для динамичного и комфортного развития холдинга", - отметил председатель совета директоров ПАО "Селигдар" Александр Хрущ.

В мае этого года "Селигдар" завершил первое на рынке РФ размещение "золотых" облигаций серии GOLD01 со сроком обращения 5 лет. Итоговый объем размещения составил более 11 млрд рублей.

О компании

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.