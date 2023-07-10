Rystad спрогнозировала рост затрат на доразработку месторождений нефти и газа до $58 млрд

В норвежской консалтинговой компании отметили, что нефтегазовые компании ищут более эффективные и экономически рентабельные способы увеличения добычи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мировые нефтегазовые компании могут в 2023 году увеличить затраты на доразработку действующих месторождений почти на 20%, до $58 млрд. Такой прогноз содержится в пресс-релизе норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

Эксперты компании отмечают, что доразработка уже действующих месторождений может получить серьезный импульс за счет того, что нефтегазовые компании ищут более эффективные и экономически рентабельные способы увеличения добычи. "Затраты на доразработку - метод извлечения дополнительных ресурсов с действующих скважин вместо бурения новых - могут вырасти почти на 20% в этом году и составить $58 млрд", - указывается в пресс-релизе.

По мнению экспертов Rystad Energy, компании, вероятнее всего, будут доразрабатывать зрелые месторождения, на которых добыча ведется более пяти лет и которые начинают демонстрировать признаки снижения производства. Как следует из прогноза компании, такие работы могут охватить 17% или 260 тыс. скважин по всему миру.

Объем работ по доразработке месторождений на суше в Азии, Южной Америке и Африке в 2024 году может вырасти на 9%, полагают эксперты Rystad Energy. В Северной Америке в 2027 году уже 64% скважин будут готовы к доразработке, а на 41 тыс. 413 скважинах в Азии и 9 тыс. 703 скважинах в Южной Америке такие работы окажутся возможными в 2026 году.

"Поскольку спрос на нефть вырастет во второй половине этого года, компании будут рассматривать возможность увеличения производства на действующих месторождениях, и их доразработка станет важным элементом в этом пазле. Как быстрый, эффективный и рентабельный способ максимизации производительности имеющих ресурсов, доразработка станет актуальной темой в ближайшие годы", - подчеркивает аналитик Rystad Energy Дженни Финг, слова которой приводятся в пресс-релизе.