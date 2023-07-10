Россия и Белоруссия утвердили кооперационные проекты на 80 млрд рублей

Большинство из них начали выполнять, сообщил премьер Михаил Мишустин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Москва и Минск уже утвердили 16 проектов промышленной кооперации на 80 млрд рублей и начали выполнять большинство из них, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

Он отметил, что совместная работа с Белоруссией играет значимую роль в достижении технологического суверенитета Россией. "В развитие договоренностей, достигнутых на уровне президентов, в конце прошлого года было подписано межправительственное соглашение о реализации проектов в области промышленной кооперации. На данный момент утверждены 16 проектов на общую сумму почти 80 млрд рублей. Практическая деятельность почти по всем из них уже началась", - сообщил Мишустин.

Презентация разработок белорусских предприятий на выставке "Иннопром" © Виктория Ивонина/ ТАСС

Премьер также обратил внимание, что Россия совместно с белорусскими коллегами реализует союзную программу по формированию единой промышленной политики. В рамках нее определены 11 приоритетных отраслей. Это радио- и микроэлектроника, фармацевтическая, легкая и автомобильная промышленность, тяжелое, нефтегазовое и сельскохозяйственное машиностроение, а также станкостроение, химия и нефтехимия.

"По каждому из этих направлений уже выполняются совместные проекты. В частности, десятки белорусских заводов изготавливают комплектующие для наших крупнейших автопроизводителей. А российские компании выпускают современные высокотехнологичные двигатели для белорусской спецтехники. И таких примеров успешной кооперации можно привести еще много", - рассказал российский премьер.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. Белоруссия в этом году выступила страной - партнером выставки.