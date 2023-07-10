В Херсонской области рассчитывают за два года запустить 14 предприятий

Власти намерены привлечь инвесторов из дружественных стран для запуска простаивающих предприятий, сообщил и. о. министра промышленности и торговли региона Иван Сафронов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области рассчитывают в 2024-2025 годах запустить 14 предприятий, которые сейчас простаивают. Об этом в понедельник на стенде ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром" сообщил и. о. министра промышленности и торговли Херсонской области Иван Сафронов.

"Мы приступили к этой деятельности (запуску простаивающих предприятий - прим. ТАСС). Мы запускаем "Завод крупных электрических машин", "Каховский завод электросварочного оборудования", "Каховский экспериментальный механический завод" и "ОСВ технолоджи", - сказал Сафронов. - Остальные предприятия: на 2024 год семь предприятий, также на 2025 год у нас запланирован запуск семи предприятий".

Как отметил и. о. министра, власти региона намерены привлечь инвесторов из дружественных стран для запуска простаивающих предприятий. "Больше половины предприятий, которые находятся на левом берегу Херсонской области, я сейчас говорю про обрабатывающую промышленность, фактически находятся без руководства либо учредителей. Поэтому по многим предприятиям идет процесс запуска с поиском эффективных инвесторов на конкурсной основе, [работаем] с инвесторами не только из РФ, но также из дружественных стран", - сказал он. Кроме того, по словам Сафронова, в регионе намерены развивать промышленный туризм.

На левобережье Херсонской области расположено около 110 предприятий, из которых 30 относятся к обрабатывающей отрасли, отметил Сафронов. Инвесторы берут на себя обязательства развивать предприятия, вкладывать инвестиции, создавать рабочие места. Власти в свою очередь помогают продвинуть продукцию на рынке.

Ранее Сафронов сообщал, что власти Херсонской области разработали трехлетний план восстановления и запуска новых промышленных предприятий. Власти области создают институты развития, такие как Фонд развития промышленности и центр "Мой бизнес".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.