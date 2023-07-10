ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников двух заводов на Урале

Общий объем проектного финансирования может составить около 14 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Соответствующее соглашение было подписано 10 июля на XIII Международной промышленной выставке "Иннопром-2023", говорится в сообщении кредитной организации.

"ПСБ на XIII Международной промышленной выставке "Иннопром-2023" подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, администрацией Сысертского городского округа и застройщиком "РСИ-групп", направленное на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промышленных предприятий Свердловской области", - отмечается в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома более чем на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить около 14 млрд рублей.

"В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", - приводятся в сообщении слова председателя ПСБ Петра Фрадкова.