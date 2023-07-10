Новикомбанк выплатит дивиденды за 2022 год в 413 рублей на акцию

Всего банк направит на выплату дивидендов 4,9 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров Новикомбанка приняло решение направить 4,9 млрд рублей на выплату дивидендов за 2022 год после получения рекордной прибыли в размере 19,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

"Общее собрание акционеров Новикомбанка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в размере 413 рублей на одну акцию. Всего банк направит на выплату дивидендов 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что реестр акционеров для получения дивидендов формируется на 10 июля. Новикомбанк ежегодно с 2019 года выплачивает дивиденды акционерам по результатам своей деятельности. Средства реинвестируются в проекты отечественной промышленности в соответствии с целями и задачами, поставленными перед акционерами банка. В частности, деятельность ключевого акционера банка, госкорпорации "Ростех" направлена на содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичой промышленной продукции. Предприятия крупнейшей в стране промышленной компании выпускают тысячи видов продукции, как военной, так и гражданской - от самолетов до вакцин.

Стратегия Новикомбанка синхронизирована со стратегией госкорпорации, которая заключается в обеспечении импортозамещения и достижении технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Банк оказывает финансовую поддержку предприятиям промышленности, которые выполняют задачи по наращиванию выпуска современной востребованной продукции. Новикомбанк участвует в реализации ключевых механизмов с господдержкой, оперативно внедрил собственные специальные программы поддержки промышленности для повышения доступности финансирования для высокотехнологичных предприятий.

"Несмотря на серьезные потрясения, с которыми столкнулся банковский рынок и российская экономика в целом в 2022 году, бизнес-модель Новикомбанка показала высокую устойчивость и эффективность. Банк активно наращивал кредитование, поддерживая ключевые проекты на оптимальных условиях в таких отраслях, как авиастроение, машиностроение, судостроение, электроника, транспорт и нефтедобыча. Заработанная банком прибыль будет направлена на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию важнейших для страны проектов", - отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения "Союзмаш России" Елена Георгиева.