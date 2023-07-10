На "Иннопроме" представили снимающие стресс нейронаушники

Гаджет позволяет снять стресс за несколько секунд и ввести в состояние, схожее с алкогольным опьянением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Делегация из Казахстана презентовала на выставке "Иннопром-2023" новый гаджет, позволяющий снять стресс за несколько секунд и ввести в состояние, схожее с алкогольным опьянением. Для того чтобы его почувствовать, необходимо надеть нейронаушники, которые специальной волной подействуют на нервную систему человека, сообщил ТАСС разработчик, директор компании OTRI Канат Нурумбеков в понедельник.

"Это нейронаушники для комнат разгрузок. На сегодняшний день есть очень большая проблема со свободным временем, люди не успевают расслабляться, поэтому много запросов поступало на такой гаджет для быстрой релаксации. Они воздействуют на блуждающий нерв, который связан со всей нервной системой и вестибулярным аппаратом, за счет этого человек расслабляется", - сказал он, уточнив, что нейронаушники работают в связке со специальным приложением на смартфоне.

Как передает корреспондент ТАСС, попробовавший новинку на себе, надевая наушники, человек может подключить одну из двух программ для дальнейшего расслабления. Первый режим - беззвучный и длится 6 секунд. При этом режиме чувствуется покалывание в ушах и шее, которое отдает в ноги. Таким образом, ноги становятся ватными как при алкогольном опьянении, а голова немного кружится. Второй режим продолжительностью 25 секунд - со звуком, похож на музыку для медитации и релаксации. После прослушивания сразу же расслабляются мышцы.

Как уточнил создатель нейронаушников, гаджет уже можно купить в Казахстане за $2 тыс. В настоящее время специалисты проводят обширное исследование на базе Казахского Национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, чтобы представить нейронаушники в качестве медицинского изделия, которое можно будет использовать в комнатах для релаксации.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.