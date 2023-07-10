МЭР оценило нереализованный экспортный потенциал РФ в страны ШОС в 2022 году

По данным замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, он составил порядка 2,3 трлн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Нереализованный экспортный потенциал российской продукции в страны ШОС в 2022 году составил порядка 2,3 трлн рублей. Такую оценку дал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, выступая на сессии в рамках "Иннопром-2023".

"Нереализованный экспортный потенциал в поставках России в страны ШОС [в 2022 году] оценивается в 2,3 трлн руб. Основа экспорта: изделия из металлов, продовольственная и сельскохозяйственная продукция. Расширение перечня планируется за счет поставки высокотехнологичной продукции, машин и оборудования", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что "в текущей геополитической обстановке для дальнейшего роста торговли нашим странам необходимо развивать кооперацию в финансовой сфере, продолжать работу по увеличению доли взаиморасчетов в национальных валютах и интероперабельности национальных платежных систем".

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества России со странами ШОС Вольвач назвал взаимодействие по климатической повестке, цифровой экономике, электронной торговле, цифровой трансформации госуслуг и развитию международного транспортного коридора "Север - Юг".

Замглавы МЭР напомнил, что товарооборот России со странами ШОС за период с 2015 по 2022 годы, согласно данным российской таможенной статистики, увеличился почти в 3 раза и составил 18 трлн рублей. При этом экспорт увеличился в 3,2 раза - до 11 трлн рублей, импорт - в 2,4 раза, до 7 трлн рублей. Доля ШОС в общероссийском товарообороте возросла с 18% до 32%, в российском экспорте - с 15% до 28%, импорте - с 24% до 40%.