ЦБ сообщил об ослаблении рубля к доллару в июне на 10,4%

Снижение произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, объяснили в регуляторе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ослабление рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 года произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"В июне снижение курса национальной валюты продолжилось, в целом за месяц рубль ослаб к доллару США на 10,4% (в мае - на 1%). Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - сообщили в ЦБ.

В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд) снизился на 22,9%, до $7 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) в мае 2023 года оставалось на высоком уровне - 90%. Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников.