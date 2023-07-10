10 июля, 15:31,
обновлено 10 июля, 16:13
Колебания курса рубля

ЦБ сообщил об ослаблении рубля к доллару в июне на 10,4%

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Снижение произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, объяснили в регуляторе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ослабление рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 года произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"В июне снижение курса национальной валюты продолжилось, в целом за месяц рубль ослаб к доллару США на 10,4% (в мае - на 1%). Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - сообщили в ЦБ.

В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд) снизился на 22,9%, до $7 млрд. В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) в мае 2023 года оставалось на высоком уровне - 90%. Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников.  

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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