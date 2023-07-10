ЦБ: события 23-25 июня оказали незначительное влияние на месячную динамику курса рубля

По данным Банка России, в эти дни физлица приобрели иностранной валюты на 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Внутриполитические события 23-25 июня оказали незначительное влияние на месячную динамику курса рубля. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованных на сайте Банка России.

"23-25 июня из-за произошедших внутриполитических событий волатильность на валютном рынке возросла. Основной ее пик пришелся на выходные дни, отразившись преимущественно на конъюнктуре внебиржевого рынка. Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке", - сообщили в ЦБ.

Физлица приобрели в выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд рублей, 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту. При этом курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 рублей за доллар, после чего начал корректироваться и к закрытию снизился до 85,09 рублей за доллар. Относительно закрытия пятницы рубль ослаб всего на 0,46%.