В ЦБ заявили о росте доли рубля и юаня во внешнеторговых операциях

По данным Банка России, в стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $7,4 до $8,4 млрд

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Доля юаня во внешнеторговых операциях продолжила увеличиваться, достигнув в мае 25% (в апреле 23%) в экспорте и оставшись на уровне 31% в импорте, говорится в обновленном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованных на сайте ЦБ.

В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с $7,4 до $8,4 млрд, а импортные платежи - с $8 до $8,1 млрд.

Наряду с повышением доли юаня продолжает возрастать также доля рубля во внешней торговле. В экспорте она достигла 39%, а в импорте - превысила 30%. На этом фоне доля "токсичных" валют (доллара и евро) в экспорте и импорте сократилась в июне 2023 года до 33% и 35% соответственно, уточнили в ЦБ.