Грузооборот морских портов РФ в I полугодии 2023 года увеличился на 10,5%

По данным Росморречфлота, он составил 453,3 млн тонн

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам I полугодия 2023 года вырос на 10,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составил 453,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Грузооборот морских портов России по итогам первой половины 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

Перевалка сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, выросла на 18,2% по отношению к январю - июню 2022 года и достигла 224,7 млн тонн. Перевалка наливных грузов увеличилась на 3,9%, до 228,6 млн тонн.

Грузооборот морских бассейнов РФ

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 2% к I полугодию 2022 года и составил 49,5 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов выросла 17,2%, до 14,9 млн тонн. Грузооборот наливных грузов в бассейне сократился на 3,3%, составив 34,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна за I полугодие 2023 года вырос на 5,2% к уровню прошлого года 129,8 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов прибавил 17,2% и составил 57,0 млн тонн, наливных грузов - сократился на 2,6% до 72,8 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за январь - июнь 2023 года вырос на 21,2% и составил 151,2 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 33,1% до 71,8 млн тонн, наливные грузы - на 12,1%, до 79,4 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна за I полугодие увеличился на 38 % по отношению к уровню 2022 года и составил 3,6 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов в бассейне увеличился в 1,8 раза и достиг 2,1 млн тонн, перевалка наливных грузов - на 3%, до 1,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 7,5%, до 119,2 млн тонн. Перевалка сухих грузов увеличилась на 7,2% и составила 78,9 млн тонн, наливных грузов - на 8% до 40,3 млн тонн.