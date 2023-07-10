США продлили еще на год разрешение на экспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу

При этом под запретом остаются бартерные обмены на нефть и нефтепродукты

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило еще на год разрешение, которое позволяет осуществлять экспорт и реэкспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу. Об этом говорится в выпущенной в понедельник генеральной лицензии американского финансового ведомства.

В документе отмечается, что "разрешаются все сделки и действия, связанные с экспортом или реэкспортом, прямо или косвенно, сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу с участием правительства Венесуэлы", венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, а также любых других организаций, где ей принадлежит доля в 50%, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 10 июля 2024 года. При этом под запретом остаются бартерные обмены на нефть и нефтепродукты.

Таким образом, американское правительство продлило срок действия генлицензии, выданной 7 июля 2022 года, который подошел бы к концу 12 июля. Экспорт сжиженного нефтяного газа в Венесуэлу был запрещен при предыдущем президенте США Дональде Трампе.