На Украине с 11 июля запретят производство и продажу электронных сигарет

В стране также запретят рекламу и спонсорство таких изделий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Запрет на производство и продажу электронных сигарет начнет действовать на Украине с завтрашнего дня в связи с изменениями в законодательстве. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С 11 июля на Украине вступит в силу закон, который вносит изменения в "антитабачное законодательство". Начнут действовать следующие изменения: запрет рекламы и стимулирования продажи табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним, запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет, запрет производства (кроме экспорта), оптовой и розничной торговли и импорта для реализации на Украине сигарет, содержащих ароматические добавки", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме рекламы, запрещается спонсорство табачных изделий и электронных сигарет. В частности, речь идет о спонсорстве телепередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий, программ или отдельных лиц с использованием торговых марок таких изделий. Уточняется, что за нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20 тысяч гривен ($547), а за повторное нарушение в течение года - 50 тысяч гривен ($1 367).

Соответствующие изменения в законы украинские власти приняли еще в декабре 2021 года в связи с выполнением обязательств, наложенных Рамочной конвенцией по борьбе с табаком Всемирной организации здравоохранения. В 2020 году на Украине запретили продажу электронных сигарет детям до 18 лет.