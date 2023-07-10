Постпред Крыма видит перспективы в совместных с Минском и Африкой проектах по рыболовству

Этот вопрос могут обсудить на форуме Россия - Африка, заявил и.о. постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Михаил Соломенцев

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Совместные проекты в области рыболовства, в которых могли бы участвовать Белоруссия, Крым и страны Африки, имеют большие перспективы. Об этом корреспонденту ТАСС заявил и.о. постоянного представителя Республики Крым при президенте Российской Федерации Михаил Соломенцев.

"Есть перспективы в рыболовстве. При наличии флотилии мы могли бы ловить не только в Черном море продукцию и отправлять ее на переработку в Белоруссию, где, как я знаю, [соответствующие перерабатывающие] мощности есть, но и вплоть до рыболовства в водах Западной Африки, очень богатых рыбой. И африканцы заинтересованы в этом. Может быть, даже пообсуждаем этот вопрос на форуме Россия - Африка, который состоится в двадцатых числах июля в Санкт-Петербурге. Тут надо объединить усилия, тут есть перспективы интересные и для африканской стороны, и для белорусской, и для нашей", - сказал Соломенцев.

Оборот в пользу Минска

И.о. постпреда подчеркнул, что перспективы экономического сотрудничества Крыма и Белоруссии очень большие. "Товарооборот в пользу Белоруссии сейчас: Белоруссия поставляет в Крым больше, чем Крым в Белоруссию. Но мы готовы еще больше принимать товаров. Потому что Крым - южные морские ворота России. Доставка через Крым товаров, которые Белоруссия готова экспортировать, а их много, включая удобрения, сельскохозяйственную продукцию, имеет большие перспективы. Потому что это гораздо более короткое плечо до африканских стран, до стран Персидского залива", - отметил он.

Соломенцев сообщил, что в настоящее время в плане перевалки белорусских грузов через крымские порты "крупного пока ничего нет". "Сейчас сложная ситуация в этом плане: вопросы страхования и безопасности. Но, я думаю, все равно идет в этом направлении (увеличения объемов перевалки - прим. ТАСС). Потому что есть понимание и с белорусской стороны в этом направлении. Просто тут вопрос времени", - сказал он, напомнив, что в Крыму есть незадействованные портовые мощности.

"У нас есть очень много перспективных направлений и в экономике, и в культуре, и в образовании, которые мы будем развивать. Мы будем активно участвовать в мероприятиях, которые проходят в Белоруссии. Это и [фестиваль] "Славянский базар", и фестивали национальных культур. Что важно, будем развивать обмен молодежными мероприятиями: приглашать белорусов в Крым, Крымчан привозить в замечательную Белоруссию, чтобы они своими глазами увидели, как здесь поддерживаются историческое наследие и память о Великой Отечественной войне," - добавил Соломенцев

В Минске 10-12 июля проходят Дни Республики Крым. В рамках мероприятий, большинство из которых состоятся в Доме Москвы, запланированы презентация туристического, экономического и инвестиционного потенциала Крыма, деловые переговоры, экспертные дискуссии и презентация проекта "Республика Крым - Южные морские ворота Союзного государства". Будет открыта выставка, приуроченная к 240-й годовщине принятия Крыма в состав Российской империи, состоится концерт артистов Крымской государственной филармонии.