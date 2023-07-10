Дефицит федерального бюджета в январе - мае составил 3,03 трлн рублей

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за январь - май составили 9,82 трлн рублей, а расходы - 12,85 трлн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2023 года составил 3,03 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,77 трлн рублей. Об этом сообщается в опубликованных в понедельник материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке, в январе - мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей.

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за январь - май составили 9,82 трлн рублей, а расходы - 12,85 трлн рублей.

Дефицит консолидированного бюджета РФ за первые пять месяцев 2023 года составил 2,36 трлн рублей. Консолидированные бюджеты субъектов РФ сведены с профицитом в 1,03 трлн рублей при утвержденном дефиците в 2,39 трлн рублей, а бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов - с профицитом в 115,4 млрд рублей при ожидаемом к концу года дефиците в 29,6 млрд рублей. Дефицит бюджетов государственных внебюджетных фондов составил 476,6 млрд рублей при запланированном профиците в размере 64,7 млрд рублей.