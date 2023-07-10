Polymetal может прекратить листинг на LSE при одобрении акционерами

Компания созвала общее собрание

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Polymetal намерен прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже, созывает собрание акционеров для одобрения, говорится в сообщении компании.

"Polymetal объявляет о намерении прекратить листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) при условии одобрения этого акционерами. Пояснительный циркуляр для акционеров и уведомление о проведении общего собрания будут опубликованы позже сегодня", - говорится в сообщении компании.

Собрание акционеров компании по вопросу делистинга с LSE состоится 28 июля.

Кроме того, Polymetal продвинулся в получении одобрения от Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) циркуляра о прекращении листинга на LSE по правилам Великобритании. Компания ожидает, что прекращение листинга на LSE произойдет после ожидаемой даты редомициляции. "Таким образом, если редомициляция будет завершена, компания обратится в FCA и/или на LSE с просьбой приостановить листинг в ожидаемую дату редомициляции", - сообщила компания. При этом торги акциями Polymetal на LSE будут приостановлены после перерегистрации до даты прекращения листинга.

"При условии одобрения акционерами и после делистинга с LSE обыкновенные акции будут по-прежнему включены в официальный список биржи МФЦА (AIX) и допущены к торгам на AIX, которая станет площадкой первичного листинга компании. Они также продолжат торговаться на Московской бирже, однако торгов обыкновенными акциями в основном сегменте Лондонской фондовой биржи уже не будет", - уточнили в Polymetal.

Ранее акционеры Polymetal в ходе внеочередного собрания одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. В результате перерегистрации основной листинг компании переместится с LSE на Астанинскую международную биржу.

О компании

Polymetal входит в 10 крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет 10-ю действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.