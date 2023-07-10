В Псковской области 16 фирм в сфере строительства дорог внесли в реестр недобросовестных

В регионе запустили практику по защите бюджета от таких организаций, сообщил губернатор Михаил Ведерников

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области за год внесли 16 компаний, работающих в сфере дорожного строительства, в реестр недобросовестных поставщиков, а также запустили практику по защите регионального бюджета от таких организаций. Все подрядчики обязаны внести в банк на специальный счет часть стоимости контракта, которая будет заморожена до успешного его выполнения, в противном случае власти региона взыскивают с фирмы неустойку, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в интервью региональному телеканалу "Первый Псковский".

Для Псковской области тема увеличения темпов и объемов ремонта дорог крайне актуальна, так как протяженность региональных трасс составляет почти 8 тыс. км, в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. При этом менее 44% дорог региона находятся в нормативном состоянии.

"Мы рады любым подрядчикам, порядочным, ответственным. <...> Но, если кто-то решил, что здесь можно кое-как что-то сделать и прокатит. Не прокатит. Только по линии дорожников в прошлом году 16 фирм были внесены в реестр недобросовестных подрядчиков благодаря поддержке ФАС. Мы скорректировали конкурсную документацию. В обязательном порядке - банковская гарантия. Что это такое? Фирма выходит, допустим, на контракт в 200-250 млн рублей, 50 млн они замораживают своих средств в банке, которые они смогут забрать после того, как мы примем работы. Если это не произойдет, у нас будут претензии, мы с этих 50 млн суммы претензий компенсируем", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что фирмы, попавшие в реестр недобросовестных подрядчиков, на два года лишаются права участвовать в конкурсах на выполнение работ, проводимых за счет государственных средств. В этом году, по словам главы региона, дорожный фонд Псковской области составляет порядка 13 млрд рублей.

"Мы таким образом чистим рынок. У нас уже нет бардака на рынке, связанном с дорогами, уже не выходят какие-то безумные компании, которые на 30-40% роняют цену контракта. Важно, чтобы была конкуренция. Мы только на дорогах в год экономим за счет конкурсов более 100 млн рублей, для нас это существенные средства. Но все должно быть экономически обосновано. Нельзя сделать за 60% или 70% цены контракта качественную работу, понятно, что будут пытаться хитрить. Мы их ловим, не принимаем такие работы", - пояснил губернатор.