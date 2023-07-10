Совет директоров "Русала" рекомендовал не давать "Суалу" доступ к информации о сделках

В компании считают, что предоставление информации и документов не соответствует интересам общества и его акционеров в целом

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам отклонить требования крупнейшего миноритарного акционера - "Суал партнерс" - о предоставлении доступа к информации о сделках по хеджированию цен на алюминий в 2021-2022 годах. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что "Суал партнерс" потребовал провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о предоставлении "Суалу" доступа к информации о сделках хеджирования цен на алюминий. Собрание назначено на 1 августа. По оценкам "Суала", сделки принесли "Русалу" убытки на $760 млн в 2021-2022 годах.

"Совет директоров считает, что предоставление информации и документов <...> не соответствует интересам общества и его акционеров в целом. Совет директоров рекомендует акционерам не голосовать за каждое из предложенных решений", - говорится в сообщении "Русала".

"Время от времени общества группы заключают фьючерсные и форвардные контракты в отношении цены на алюминий, чтобы таким образом защитить заводы с более высокой себестоимостью от волатильности рыночных цен и застраховать их от потенциальных убытков. В связи с чем некорректным будет анализ, основанный исключительно на результатах таких контрактов, вырванных из контекста", - поясняется в сообщении по итогам совета директоров алюминиевой компании.

По мнению представителя "Суал партнерс", совет директоров "Русала" пытается скрыть "ответственность за понесенные компанией убытки ширмой конфиденциальности". "Рассчитываем, что миноритарные акционеры проявят решительность в отстаивании своих прав вместе с нами", - сообщили ТАСС в "Суал партнерс".

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.