Нижегородский госуниверситет поможет предприятиям в разработке БПЛА и новых материалов

Университет подписал три соглашения с ООО "Группа Промавто", ООО "Корус" и ООО ПК "Селеста"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Нижегородский государственный университет (ННГУ) на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге договорился с российскими компаниями о совместной разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), новых материалов и автокомпонентов. Соответствующие соглашения подписаны в понедельник, сообщила пресс-служба университета.

"В рамках первого дня работы "Иннопром-2023" университет подписал три соглашения в области создания и трансфера технологий с промышленными предприятиями Нижегородской области: ООО "Группа Промавто", ООО "Корус" и ООО ПК "Селеста", - говорится в сообщении.

Как рассказал и.о. ректора университета Олег Трофимов, слова которого приводит пресс-служба, документы подписаны в рамках реализации проекта "Центр трансфера технологий ННГУ".

"Соглашения направлены на реализацию новых проектов, стартапов, которые в дальнейшем мы хотим внедрить на наших предприятиях-партнерах. В частности, с производственным предприятием "Группа промавто" мы прорабатываем тему БПЛА - буквально недавно мы подали заявку на создание совместной стартап-студии. С производственной компанией "Селеста" мы работаем по направлению полимерных и композиционных материалов, а с "Корусом" - в рамках направления автокомпонентов", - сказал Трофимов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.