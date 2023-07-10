Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом

Сервис "Яндекс Путешествия" назвал среди главных причин роста спроса отмену большинства ковидных ограничений и широкие возможности для транзитных путешествий в страны Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса "Яндекс Путешествия", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с последним доковидным годом - аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" сравнили данные за июнь 2023 года и июнь 2019 года. Авиасообщение между странами восстанавливается с весны 2023 года", - отмечается в исследовании.

Популярность направления увеличивается несмотря на то, что групповой безвизовый въезд еще не заработал. Среди главных причин - отмена большинства ковидных ограничений и широкие возможности для транзитных путешествий в страны Юго-Восточной Азии. Доля КНР в международных перелетах россиян на текущий период в 1,5-2 раза выше, чем в 2019 году, рассказали эксперты.

По их данным, цены на перелеты в Китай также вернулись к допандемийным значениям - стоимость перелета в обе стороны в мае - июне составляет в среднем 48-49 тыс. рублей. В июле цены на перелет в КНР из Москвы и обратно начинаются от 40,5 тыс. рублей. Последние три месяца направление стабильно входит в топ-10 популярных стран для заграничных перелетов. В июле Китай набирает популярность, страна занимает восьмое место в рейтинге зарубежных направлений у россиян, сообщили в "Яндекс Путешествиях".