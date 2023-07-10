Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,86-1,75%

Курс доллара снизился до 90,41 рубля, евро - до 99,45 рубля, юань подешевел до 12,484 рубля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник закрылся в "зеленой зоне". По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,86%, до 2 856,76 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,75%, до 993,19 пункта. Курс доллара к концу дня снизился на 0,92% - до 90,41 рубля, евро - на 0,9%, до 99,45 рубля, юань подешевел на 1,3%, до 12,484 рубля.

"Инвесторы отыгрывали относительную слабость рубля, ценовой позитив в нефти, а также то, что за выходные не реализовалось выраженного рыночного или геополитического негатива", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке акций в понедельник сильнее всего выросли в цене акции ТМК (+6,37%), НМТП (+5,3%), а также расписки TCS Group (+3,72%).

Лидерами понижения оказались обыкновенные (-2,72%) и привилегированные (-1,84%) акции "Татнефти", снизились в цене акции "Русгидро" (-1,47%) и "Роснефти" (-1,24%).

Прогноз на вторник

"Из завтрашней макростатистики и экономических публикаций отметим июльские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Акции Amazon могут реагировать на результаты Amazon Prime Day (11-12 июля). Вторник - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Лензолото" за 2022 год", - рассказал Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 11 апреля - 2 755 - 2 865 пунктов, по курсу доллара - 89-92 рублей.