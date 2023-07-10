Россельхознадзор изучает возможности поставок российской свинины в Китай

Ведомство поводит соответствующую работу совместно с Главным таможенным управлением КНР

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР изучают возможности поставок российской свинины в Китай. Об этом сообщило ведомство по итогам обсуждения представителей Россельхознадзора с Главным таможенным управлением КНР вопросов по борьбе с африканской чумой свиней на территории России и Китая.

"Совместная работа, проводимая Россельхознадзором и ГТУ КНР, позволит оценить риски, связанные с возможными поставками свинины из России в Китай, а также разработать эффективный механизм обеспечения эпизоотической безопасности при торговле этим видом продукции", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, представители Россельхознадзора и Федерального центра охраны здоровья животных рассказали о системе компартментализации (увеличение уровня защиты предприятий) свиноводческих хозяйств, принятой в России для противодействия распространению опасных болезней животных (в частности, африканской чумы свиней), а также получили от ГТУ КНР информацию о китайской системе компартментализации и мониторинга АЧС.