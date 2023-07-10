Российские аграрии собрали более 11 млн тонн зерна с начала года

При этом текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года, сообщили в Минсельхозе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские аграрии к 10 июля с начала года собрали 11,1 млн тонн зерна, при этом текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

"Текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года. На сегодняшний день российские аграрии собрали 11,1 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 2,9 млн га", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отмечают, что в том числе пшеницы собрано 6,3 млн тонн, ячменя - 2,6 млн тонн. Рапса намолочено 262,8 тыс. тонн.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 150,5 тыс. тонн картофеля, что на 41,6% больше объема за аналогичный период прошлого года. Овощей открытого грунта собрано 192 тыс. тонн, что на 60,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.