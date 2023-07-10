СМИ: Foxconn вышла из проекта по производству полупроводников на сумму около $ 20 млрд

Как сообщила газета Times of India, в Vedanta по-прежнему привержены идее реализовать этот проект и привлекли к нему других партнеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. Тайваньская компания Foxconn вышла из совместного предприятия с индийским конгломератом Vedanta, которое должно было наладить производство полупроводников на общую сумму почти в $20 млрд. Об этом в понедельник сообщила газета Times of India.

В понедельник тайваньская компания сообщила, что совместное предприятие теперь полностью принадлежит Vedanta.

"Foxconn не имеет отношения к этому юридическому лицу, попытки сохранить его оригинальное название приведут в замешательство будущих акционеров. По взаимному соглашению сторон Foxconn решила не продолжать участие в совместном предприятии с Vedanta, чтобы изучить другие возможности развития бизнеса", - сообщили в компании.

В Vedanta заявили, что по-прежнему привержены идее реализовать проект по производству полупроводников, и что компания привлекла к нему других партнеров. Названия компаний при этом не приводятся.

Foxconn не уточнила причину отказа от участия в совместном проекте. Как пишет газета, прекращение сотрудничества произошло после того, как компания Vedanta-Foxconn не смогла найти партнера для реализации проекта производства 28-нанометровых микрочипов.