В Sonatrach заявили, что Европа не требовала ограничения цены на алжирский газ

Генеральный директор компании Тауфик Хаккар отметил, что "если Европе потребуются дополнительные поставки алжирского газа, ей придется инвестировать в разработку газовых ресурсов"

РАБАТ, 10 июля. /ТАСС/. Ни одна европейская страна не требовала от Алжира ограничить цену на газ, поступающий из североафриканской страны. Об этом, как сообщает в понедельник информационный портал An-Nahar, заявил генеральный директор алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфик Хаккар.

"Ни одна европейская страна не требовала ограничения цены на алжирский газ. Нас это не коснулось", - отметил он.

По словам Хаккара, "если Европе потребуются дополнительные поставки алжирского газа, ей придется инвестировать в разработку газовых ресурсов". "Мы провели встречу по вопросу природного газа с Еврокомиссией и объяснили свое видение", - добавил генеральный директор Sonatrach.

Ранее министр энергетики и шахт Мухаммед Аркаб заявил, что "Алжир не поддерживает идею ограничения цен на газ", подчеркнув, что "энергетические рынки должны оставаться свободными, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции".

Алжир не первый год входит в число крупнейших поставщиков природного газа в Европу.

Об энергетическом будущем

Природный газ является важной частью глобального энергетического будущего, заявил Хаккар.

"Переход некоторых стран к альтернативным источникам энергии является поспешным, - отметил он. - Sonatrach - это одна из компаний, которая считает, что энергетический переход в мире до сих пор не изучен".

"Для Алжира важно иметь четкое видение рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы считаем, что природный газ является важной частью глобального энергетического будущего", - подытожил Хаккар.

Энергетическим переходом эксперты называют глобальный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, способствующий более широкому переходу к безуглеродной экономике.