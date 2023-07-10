10 июля, 17:35

Посол России на Кубе заявил о большой востребованности прямых авиарейсов между странами

Виктор Коронелли отметил, что на Кубе "пока нет продажи билетов на эти рейсы"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Востребованность прямых регулярных авиарейсов на Кубе большая, заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу "360".

"Нас уже забросали телефонными звонками, в том числе кубинцы, - как можно приобрести билеты на прямой регулярный рейс авиакомпании "Россия". Востребованность очень большая", - сказал Коронелли.

Посол также обратил внимание, что на Кубе "пока нет продажи билетов на эти рейсы". "Купить билеты можно только либо в Российской Федерации, либо через сайт авиакомпании", - добавил дипломат.

Ранее Россия и Куба возобновили регулярное прямое авиасообщение. Авиакомпания "Россия" будет выполнять два рейса между Москвой и Варадеро в неделю, с сентября добавит еще один рейс. Чартерные полеты между Варадеро и Москвой также осуществляет Nordwind. 

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