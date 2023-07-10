РФ и страны Персидского залива договорились развивать цепочки поставок энергоресурсов

Стороны также планируют увеличить товарооборот и инвестиции

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Россия и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились работать над увеличением товарооборота и развитием цепочек поставок энергоресурсов. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшей в понедельник в Москве министерской встречи в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ.

"Стороны договорились работать над созданием подходящих условий для увеличения товарооборота, инвестиций и развития цепочек поставок энергоресурсов путем поощрения взаимодействия между представителями частного сектора с целью использования инвестиционных возможностей в странах ССАГПЗ и России", - следует из документа, текст которого опубликован на сайте секретариата региональной организации.