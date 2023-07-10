В Таджикистане число представителей частного сектора из России кратно возросло за три года

Их количество выросло как минимум в два раза, сообщил замминистра промышленности и новых технологий Таджикистана Назар Азиз Савзали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Число представителей частного сектора экономики из России на территории Таджикистана увеличилось за последние три года как минимум в два раза. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и новых технологий Таджикистана Назар Азиз Савзали.

"За три года количество представителей частного сектора из России в Таджикистане увеличилось в два-три раза", - сказал он на выставке "Иннопром-2023", отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.