Польша планирует обсудить на саммите НАТО расширение нефтепроводной системы на восток

По словам президента Анджея Дуды, сегодня трубопроводы "заканчиваются в Германии, потому что это остатки того, что было построено во время холодной войны"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Польша собирается обсудить расширение нефтепроводной системы НАТО на восток на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом в понедельник заявил журналистам польский президент Анджей Дуда, чьи слова приводит агентство Reuters.

"Мы обязательно поднимем вопрос о расширении трубопроводных поставок топлива и трубопроводов НАТО. Сегодня они заканчиваются в Германии, потому что это остатки того, что было построено во время холодной войны", - приводит агентство слова президента Польши.

"Мы хотели бы, чтобы после более чем 20 лет нашего присутствия в НАТО альянс, наконец, решил, что он будет финансировать ее (трубопроводной системы - прим. ТАСС) расширение, чтобы она достигла восточного фланга НАТО", - заявил Анджей Дуда.

Центрально-Европейская трубопроводная система НАТО представляет собой сеть трубопроводов, по которой транспортируются топливо и нефть по территории Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов и Франции, сообщает агентство.