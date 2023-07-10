В Белоруссии сообщили, что 92% расчетов между Минском и Москвой проходят в рублях

Доля доллара и евро в расчетах между Россией и Белоруссией составляет 1-2%

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Доля российского рубля в расчетах во взаимной торговле Белоруссии и России составляет 92%, доля доллара и евро - 1-2%. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу РБК.

"У нас исторически всегда была высока доля российского рубля во взаимных расчетах. В досанкционный период она составляла порядка 80%. Поэтому для нас в двусторонней торговле не вызвали особых трудностей введенные ограничения со стороны западных стран на расчеты в долларах и евро. За два года эта цифра именно расчетов в российском рубле увеличилась с 80% до 92%", - отметил белорусский премьер.

По его словам, доля доллара и евро составляет от 1% до 2%. "И то это следы каких-то старых контрактов, инвестиционных соглашений, где жестко забиты валюты расчетов", - пояснил Головченко.

Он также обратил внимание на то, что "белорусский рубль получает популярность в качестве валюты расчетов". "Если в 2021-2022 годах его доля не превышала 1%, то сейчас уровень белорусского рубля приближается к 5%. Учитывая, что наш товарооборот составляет около $50 млрд, он сбалансирован, и поэтому есть потребность в валютах обеих стран - и в российском рубле, и в белорусском", - сказал глава белорусского правительства. "Думаю, что эта тенденция будет и дальше развиваться, и мы, наверное, в корзине наших расчетов достигнем если не паритета, то более весомой доли белорусского рубля", - предположил он.