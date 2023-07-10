Кабмин анонсировал открытие торгпредства России в столице Нигерии в 2023 году

Минпромторгу РФ поручили утвердить структуру учреждения и количество работников

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Торговое представительство РФ откроется в столице Нигерии Абудже в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Учредить в 2023 году в городе Абудже торговое представительство Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерия", - говорится в документе.

Минпромторгу РФ поручено утвердить структуру учреждения и количество работников. Обеспечение расходов, связанных с открытием представительства, будет осуществляться за счет предусмотренных министерству отчислений.

Ранее об открытии торгпредства в Нигерии сообщал представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк. Он напоминал, что в июне свою работу возобновило учреждение в Эфиопии, а ранее в этом году начали работу торгпредства на Филиппинах, Мексике и Мьянме.