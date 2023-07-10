Россети в 2025 году протестируют на бездорожье экологичный транспорт АЗ "Урал"

В 2024 году в филиал "Челябэнерго" передадут новую модель спецтехники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" протестирует новый экологичный транспорт от автозавода "Урал". В 2024 году в филиал "Челябэнерго" будет передана новая модель спецтехники, в 2025 году технику протестируют в труднопроходимой местности, соответствующее соглашение подписано в понедельник на площадке "Иннопрома".

"Новую модель спецтехники мы планируем передать в одно из производственных отделений филиала "Челябэнерго" уже в 2024 году. Использоваться автомобиль будет в реальных условиях работы наших специалистов. Следующую модификацию более мощной модели мы планируем совместно протестировать в электросетевом комплексе "Россети Урал" в труднопроходимой местности в 2025 году", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

Документ о сотрудничестве заключили на площадке "Иннопрома" на стенде Челябинской области генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор и генеральный директор АО "АЗ "УРАЛ" Павел Яковлев в присутствии главы региона Алексея Текслера. Помимо опытной эксплуатации новой модели, которая является первым шагом автозавода на пути выпуска машин с альтернативными источниками энергии, соглашение также включает передачу автомобиля-мастерской на шасси "Урал" компании "Россети".

"Взаимодействие крупнейшей электросетевой компании и крупнейшего производителя грузовых автомобилей в регионе позволит не только создать условия для развития производства экологически чистого транспорта на электротяге и подтвердить возможность его применения в решении производственных задач электроэнергетики, но и снизить негативное воздействие автомобилей на окружающую среду", - говорится в сообщении. По словам производителей, техника работает беззвучно, двигатель в режиме электротяги не будет загрязнять воздух и наносить вред природе.

Компания "Россети Урал" вносит вклад в развитие рынка электротранспорта путем расширения электрозарядной инфраструктуры в регионе. Начиная с 2017 года, филиалом "Россети Урал" - "Челябэнерго" введено в работу 13 электрозарядных станций на территории Челябинской области. Зарядные станции соответствуют всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходят для всех существующих марок электромобилей. На конец 2022 года общее число ЭЗС в Челябинской области составляет 44 штуки.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.