В парламент Чехии поступил пакет мэр по экономии бюджета

Профсоюзы потребовали их смягчения

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии приступит во вторник к рассмотрению выработанного правительством пакета мер по экономии средств государственного бюджета. Предложения по их смягчению в ближайшие недели профсоюзы представят премьер-министру республики и депутатам, о чем была достигнута договоренность на состоявшейся в понедельник встрече представителей кабмина, компаний-работодателей и руководства профсоюзов, сообщил в Twitter председатель крупнейшего профессионального объединения страны Роман Дурчо.

"Сегодняшние переговоры представителей кабмина, компаний-работодателей и руководства профсоюзов были наконец-то конкретными. Правительство выслушало замечания профсоюзов и работодателей к пакету правительственных мер. Согласно договоренности с премьером [Чехии] Петром Фиалой и министром финансов Збынеком Станъюрой, должен быть подготовлен совместный проект по их изменению, который летом [будет передан премьеру, а затем] поступит в Палату депутатов", - написал Дурчо.

Профсоюзы отвергают планы властей сократить отчисления из госбюджета на повышение окладов в бюджетном секторе экономики, отменить несколько налоговых льгот и провести пенсионную реформу, которая, как они полагают, при повышении пенсионного возраста приведет к понижению реальных пенсионных выплат. Требования по пересмотру пакета правительственных мер поддерживает парламентская оппозиция. Ее лидеры заявили, что будут блокировать его утверждение парламентом.

Между тем Фиала, комментируя итоги прошедшей встречи с представителями профсоюзов и работодателей, сказал: "Мы [кабмин] не договорились, что автоматически будем c чем-то соглашаться или будем проводить какие-то изменения в пакете мер по оздоровлению [экономики]". При этом премьер не отверг возможность уступок со стороны правительства, если профсоюзы совместно с работодателями представят серьезные аргументы для этого.

Угроза роста дефицита бюджета

Фиала проинформировал ранее, что если пакет мер, который предстоит утвердить парламенту, не будет реализован на практике, в будущем году дефицит государственного бюджета возрастет на 95 млрд крон (€4,01 млрд), а в 2025 - на 148 млрд крон (€6,2 млрд). На текущий год дефицит госбюджета законом установлен в размере 295 млрд крон (около €12,5 млрд).

Правительственные меры предусматривают отмену 22 действующих в республике налоговых льгот, вместо трех ставок НДС будут введены две ставки. При этом власти сохранят пониженную ставку НДС на основные продукты питания и товары медицинского назначения. Налог на доходы юридических лиц повысится с 19% до 21%. Планируется пересмотр порядка определения налога на недвижимость. Изменения, в частности, коснутся налогообложения предприятий игорного бизнеса. Понизится государственная поддержка специальных счетов граждан по финансированию жилищного строительства.