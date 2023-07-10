Хуснуллин пообещал благоустроить Скадовск в Херсонской области

Город может вернуть статус курорта, считает вице-премьер РФ

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 10 июля. /ТАСС/. Российские власти намерены благоустроить Скадовск в Херсонской области, город может вернуть статус курорта, сообщил в понедельник в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший регион.

"В Скадовске посмотрели набережную. Этот город вполне может вернуть себе статус курортного. Будем благоустраивать и возрождать его инфраструктуры", - написал Хуснуллин.

Туризм - это одна из основ программы социально-экономического развития Херсонской области. Традиционно излюбленными местами отдыха у туристов являются Скадовск на черноморском побережье и Арабатская стрелка, где с советских времен расположены десятки баз отдыха и гостиниц.